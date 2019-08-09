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Лех із Костевичем поступився вдома Шльонску

23:27 13 Читать на русском
Лех із Костевичем поступився вдома Шльонску
Володимир Костевич / ФК Лех

Захисник Володимир Костевич вийшов у стартовому складі Леха на матч проти Шльонска

Польща. Екстракляса, 4 тур

Лех – Шльонск – 1:3

Голи: Євтіч, 15 – Піх, 6 (пен.), Брожь, 16, 27

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Лех у матчі 4 туру Екстракляси вдома приймав Шльонск Вроцлав. Українець Володимир Костевич вийшов зі стартових хвилин і провів на полі 71 хвилину. Щоправда, доля матчу вирішилась у перші півгодини гри.

Вже на початку зустрічі команда з Вроцлава отримала право на пенальті, який реалізував Роберт Піх. Але за 9 хвилин після стрімкого ривка форвард господарів Дарко Євтіч відновив рівновагу. Тоді за справу взявся ветеран Шльонска Лукаш Брожь. Гравець відзначився дублем, особливо красивим вийшов другий гол, коли він з гострого кута головою перекинув голкіпера Леха.

Після 4 турів команда з Познані набрала 7 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Світ Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Шльонск Шльонск Польща
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