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Лех із Бутком у складі втримав нічию в матчі зі Шльонском

21:10 - Читать на русском
Лех із Бутком у складі втримав нічию в матчі зі Шльонском
Шльонск – Лех – 2:2 / фото ФК Лех

Познанський Лех із Богданом Бутком у складі розписав результативну нічию у матчі 33-го туру польської Екстракляси проти Шльонска (2:2). Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2019/20, 33-й тур

Шльонск – Лех – 2:2

Голи: Пуерто, 76, Лабодько, 86 – Гютк'єр, 17, Модер, 83, (пен.)

Лех вийшов вперед у рахунку в першому таймі, Гютк'єр вдало зіграв на добиванні після блокування захисника. Команда Бутка вела в рахунку аж до 76 хвилини, коли Пуерто вирівняв становище. Модер на 83 хвилині реалізував пенальті, але Лабодько встановив остаточний рахунок.

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Зазначимо, що Бутко провів на полі увесь поєдинок, проте не відзначився результативними діями. Його Лех набрав 54 очки та розташувався на 2 місці (П'яст третій з такою самою кількістю залікових балів), Шльонск з 53 пунктами залишився четвертим.

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Теги
Українці за кордоном Світ Богдан Богдан Бутко Лех Лех Польща
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