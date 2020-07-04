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Лех із Бутком обіграв Легію та скоротив відставання від лідера чемпіонату Польщі

4 липня 21:06 - Читать на русском
Лех із Бутком обіграв Легію та скоротив відставання від лідера чемпіонату Польщі
Гравці Леха / фото: ФК Лех Познань

Познанський Лех із Богданом Бутком у складі переміг Легію в рамках 34-го туру чемпіонату Польщі. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2019/20, 34-й тур

Лех – Легія – 2:1

Голи: Юзвяк, 24, Камінські, 29 – Левчук, 71

Лех ще в першому таймі оформив комфортну перевагу – Юзвяк спочатку відзначився сам, а потім асистував Камінські. Легія змогла відігратись лише по перерві – Левчук відзначився голом престижу. Додамо, що Бутко провів на полі повний поєдинок, тоді як Костевич провів увесь час на лаві для запасних.

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Таким чином, Лех набрав 57 очок та закріпився на другій позиції, Легія з 65 пунктами залишилась першою за три тури до завершення чемпіонату.

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Теги
Світ Українці за кордоном Богдан Богдан Бутко Лех Лех Легія Легія Польща
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