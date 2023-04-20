Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Фіорентина – Лех – 2:3 (перший матч – 4:1)

Голи: Соттіль, 78, Кастровіллі, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (п.), Собєх, 69

АЗ – Андерлехт – 2:0 (4:1 – по пенальті) (перший матч – 0:2)

Голи: Павлідіс, 4 (п.), 14

"В єврокубках Шахтар – це команда рівня Ліги конференцій": Маркевич назвав фаворита у боротьбі за золото УПЛ

Надзавданням для Леха було відіграти три м'ячі у Фіорентини. Вже на 9-й хвилині Соуза запалив надію у серцях фанатів познанців, добивши м'яч після скидки від суперника. До перерви "фіалки" більше не дали шансів полякам, однак і самі не реалізували свої моменти. Після відпочинку Лех протягом 5 хвилин здійнив, здавалось, неможливе: Вельде з пенальті зробив рахунок 0:2 (після фолу Терзіча), а згодом Собєху залишалось влучити у порожні ворота внаслідок вдалої комбінації.

На жаль, втримати необхідну перевагу полякам не вдалось – Соттіль після розіграшу стандарту влучно добив сферу у правий кут. Вже у доданий час Кастровіллі покарав поляків за ризик, забивши другий гол Фіорентини і вивів її у півфінал (вперше з 2008 року). Грузинський півзахисник Динамо Гіо Цітаішвілі вже традиційно провів увесь матч в запасі.

Нідерландський АЗ на власному полі планував взяти реванш у Андерлехта за поразку 0:2. Вже до п'ятнадцятої хвилини алкмаарці вели 2:0, доволі швидко вирівнявши шанси на прохід у наступний раунд замагань – Вангеліс Павлідіс оформив дубль. Спочатку грек відзначився з пенальті, а за 10 хвилин закотив сферу у порожні ворота (після довгого розрізного пасу з середини поля на правий фланг Єнс Одгор віддав хавбеку в район одинадцятиметрової позначки).

Другий тайм голів не приніс і гра перейшла в овертайми. Одгор на 112-й таки забив, але офсайд залишив рахунок без змін. У серії післяматчевих пенальтів більше пощастило АЗ – Вертонген і Сарделла не зуміли переграти Метью Раяна.

ЧС-1978 на крові: бартер 35000 тонн збіжжя задля перемоги 6:0, "сліпі" арбітри і навіть Папа Римський