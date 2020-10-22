Захисник Леха Василь Кравець залишився у запасі на матч проти Бенфіки у Лізі Європи, інформує офіційний Твіттер клубу.

Бутко вдруге став гравцем польського Леха – там виступають двоє українців

Як повідомляє Sport.pl, таке рішення головного тренера здивувало багатьох, адже польські ЗМІ прогнозували, шо Пухач гратиме у півзахисті, а Кравець ліворуч в обороні, як це було у попередніх матчах. Точно не зіграє у поєдинку українець Богдан Бутко – він наразі травмований та не потрапив у заявку.

Зауважимо, поєдинок між Лехом та Бенфікою відбудеться сьогодні, 22 жовтня, початок о 19:55.

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