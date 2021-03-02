Захисник Шахтаря Давид Хочолава готується до непростої дуелі з Агробізнесом у 1/4 фіналу Кубка України.

"Розібрали Агробізнес: є футболісти, які пограли в Прем'єр-лізі, і в цілому хороша команда, йде на першому місці.

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Легкої прогулянки не буде, але наше завдання – пройти далі і в підсумку виграти Кубок. Цей турнір відрізняється своїм напруженням: всі стадії з одного матчу, за 90 хвилин потрібно вирішувати все", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що "гірники" зустрінуться з Агробізнесом завтра (3 березня), початок матчу о 19:00.

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