"Легко показувати пальцем на Магуайра, легко показувати пальцем на Роналду, Рашфорда чи Санчо. На мій погляд, відколи Фернандеш став виступати в АПЛ, у нього була чудова статистика. Він забиває голи і віддає гольові передачі, але він виглядає як найгірший одноклубник.

Роналду ізолювався від гравців Манчестер Юнайтед і остаточно знахабнів – Тен Хаг змінив своє рішення щодо Кріштіану

Я грав із такими хлопцями, як він, на них усі злилися. Якби це був Поль Погба, його знищили б у засобах масової інформації. Фернандешу легко все сходить з рук. Легко сказати: "Магуайр, Роналду, Рашфорд, Санчо". Я не пам'ятаю, коли Фернандеш востаннє грав гідно.

Щоразу, коли хтось втрачає м'яч, щоразу, коли він сам втрачає м'яч, він махає руками на партнерів по команді, махає руками на лаву запасних. Бруну міг би віддати тобі пас, але вибиває м'яч за межі поля. Ось такий гравець Фернандеш. Найгірший із можливих партнерів по команді", – сказав Агбонлахор для Talksport.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну