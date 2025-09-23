Збірна України U-20 розпочала підготовку до чемпіонату світу в Чилі. Попереду – важкі випробування та цікаві суперники, а поки команда встигла провести два тренування й контрольний матч проти Австралії.

Збірна України U-20 прикро поступилась в більшості Австралії напередодні старту ЧС-2025 – вирішальний гол на 90+2

Про адаптацію до нового клімату та часових умов, атмосферу в колективі і перші висновки з товариської гри Футбол 24 розпитав Максима Мельниченка, захисника "синьо-жовтих" із житомирського Полісся.

– Команда встигла провести лише одне тренування в Чилі перед грою. Як цього вистачило для відчуття поля та нових умов?

– Насправді у нас було два тренування: одне більш тактичне, а наступне – вже повноцінне, передматчеве. Думаю, ми досить швидко адаптувалися і до поля, і до клімату. Проблем із цим немає. До першої гри ще маємо час, щоб остаточно налаштувати адаптацію.

– Чи складно перебудовуватися на інший клімат і часовий пояс?

– Тільки в перший день потрібно було трохи звикнути до зміни часу. А зараз уже всі хлопці адаптувалися, організм перебудувався.

– Що для тебе стало новим досвідом у Чилі?

– Думаю, такого поки не було. Це ще попереду – коли почнеться сам чемпіонат.

– Наскільки відчувається злагодженість у команді, якщо фактично відразу після першого тренування довелося грати матч?

– Контрольна гра з Австралією пішла на користь. У деяких аспектах ми вже добре зігралися. Потроху награємо наші моменти й стаємо кращими.

– Дмитро Михайленко казав, що не вдалося залучити всіх найсильніших. Як це відбивається на атмосфері та готовності збірної?

– У нас зараз дуже непогана атмосфера в колективі. Хлопці переймаються один одним і працюють не лише на себе, а й на команду.

– Чи з’явилася у тебе нова роль або додаткова відповідальність у збірній?

– Насправді ні. Все залишилося так само на своїх місцях.

– Перший тайм проти Австралії вийшов невдалим. Що не спрацювало?

– Можливо, він був не зовсім вдалим, але ми багато пробували нового. Для контрольної гри це нормально: результат не такий важливий, як награні моменти.

– У другому таймі вдалося зрівняти гру. Наскільки відчувалася перевага після вилучення голкіпера суперників?

– Гра була розкутішою: ми більше контролювали м’яч, створювали моменти на чужій половині. І до вилучення, і після відчувалася наша перевага.

– Чи можна сказати, що цей матч став дзеркалом проблем і водночас сильних сторін команди?

– Так, можна. Він показав, над чим ще треба попрацювати до старту чемпіонату, і водночас – наші сильні сторони, завдяки яким можемо перемагати будь-якого суперника.

– Як оцінюєш жереб групового етапу – Південна Корея, Панама, Парагвай?

– Усі команди дуже рівні й високого класу. Легких матчів не буде. Але кожного суперника можна перемогти. Загалом жереб хороший, цікаві команди, тож матчі будуть справді відповідні.

– Який суперник може стати найскладнішим?

– Будь-який. Тут потрібно грати на максимум проти кожного.

– Що потрібно збірній, аби вийти з групи?

– У кожному матчі треба виходити й грати на свій максимум, показувати свої найкращі якості. Тоді все буде добре.

– Що особисто для тебе означає виклик у збірну U-20?

– Найвища ціль – перемагати в кожному матчі.

– У чому головна сила цієї команди?

– У єдності, характері та прагненні до перемоги. Хлопці віддаються на полі повністю – і це нас визначає.

