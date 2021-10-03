"Емоції, які вирували і на трибунах, і на полі, і на лавці запасних обох команда під час попередньої зустрічі в Суперкубку, додають смаку майбутній грі. Суперкубок – це вже історія. Упевнений, що така легка гра для Шахтаря вже не повториться.

На цю мить команди настільки добре вивчили одне одного, що в матчах між ними, крім тактичних заготовок, буде важливо, хто першим заб'є. Команда, яка повела в рахунку, або розвиває свою перевагу, або просто доводить гру до перемоги. Зустрічаються дві амбітні й досить молоді команди, тому матч буде цікавим.

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Чи вплинуть результати єврокубкових матчів на настрій гравців? Звичайно, коли команда перемагає, психологічний стан покращується. Але в обох командах футболісти – професіонали, як і тренери. І вони прекрасно знають, як перемикатися з поразки на перемоги. Звичайно, результати матчів Ліги чемпіонів можуть вплинути на стан гравців, але мені здається, на такі матчі їх не потрібно особливо налаштовувати.

Траоре і Буяльський – важливі гравці для своїх команд. Але і в Динамо, і в Шахтарі є багато хороших футболістів, які можуть їх замінити. Присутня здорова конкуренція, тому не думаю, що їхня відсутність серйозно позначиться на майбутній грі", – цитує Володимира Єзерського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:30. За підсумками дев'яти турів нинішнього сезону УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці, маючи 25 очок в активі. "Гірники" розташувались на другій позиції, здобувши 22 пункти.

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