Легія захистила чемпіонський титул у сезоні 2020/21. За "військових" на правах оренди виступають два українці – Артем Шабанов та Назарій Русин.

Трімфатором Екстракляси сезону 2020/21 стала Легія. Варшавський гранд оформив дострокову звитягу через нічию найближчого переслідувача – Ракува. Команда зіграла 0:0 з Ягеллонією.

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Таким чином "зелені" стали недосяжними на вершині турнірної таблиці, оформивши 9-очковий відрив. Цікаво й те, що для Легії чемпіонство стало 15-м в історії. Тепер це новий рекорд Екстракляси. До цього варшав'яни мали по 14 тріумфів разом з Гурніком та Рухом Хожув.

Зауважимо, що взимку Легія підписала двох гравців Динамо на правах оренди. Артем Шабанов до травми провів у польській першості 7 зустрічей, а Назарій Русин не зіграв на полі жодної секунди. Угода оборонця завершується влітку, а форварда, який зараз перебуває в дублі, – взимку 2021-го.

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