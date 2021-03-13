Варшавська Легія перемогла познаньську Варту в матчі 21-го туру чемпіонату Польщі. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2020/21, 21-й тур

Легія – Варта – 3:2

Голи: Младеновіч, 3, 60, Вшолек, 30 – Гржесік, 27, Купчак, 79, (пен.)

Легія вже на 3 хвилині вийшла вперед, Младеновіч відкрив рахунок у матчі. Перша половина залишилась за варшав'янами – Гржесік вирівняв положення, проте Вшолек знову вивів Легію вперед.

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По перерві Младеновіч оформив дубль, тож гол Купчака з пенальті не завадив Легії втримати перемогу. Додамо, що Шабанов провів на полі увесь матч, тоді як Русин пропустив зустріч.

Таким чином, Легія набрала 45 очок та закріпилась на першому місці, Варта з 26 пунктами залишилась десятою.

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