Легія врятувалась від поразки Леху в рамках 28-го туру польської Екстракляси, а Ігор Харатін примудрився отримати червону картку наприкінці зустрічі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2021/22, 28-й тур

Лех – Легія – 1:1

Голи: Шатка, 30 – Рафа Лопеш, 40

У стартовому складі Леха вийшов Томаш Кендзьора, права на якого належать Динамо, а у Легії в запасі залишились Беньямін Вербіч та Ігор Харатін. Команди обмінялись голами у першому таймі: Шатка відкрив рахунок у зустрічі на 30 хвилині, а Рафа Лопеш перед перервою відновив паритет, замкнувши навіс Жозуе зі штрафного.