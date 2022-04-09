Легія та Лех не змогли виявити сильнішого – дербі динамівців, вилучення українця на фоні "повішеного" Путіна
21:02 - Читать на русском
Легія врятувалась від поразки Леху в рамках 28-го туру польської Екстракляси, а Ігор Харатін примудрився отримати червону картку наприкінці зустрічі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Польщі 2021/22, 28-й тур
Лех – Легія – 1:1
Голи: Шатка, 30 – Рафа Лопеш, 40
У стартовому складі Леха вийшов Томаш Кендзьора, права на якого належать Динамо, а у Легії в запасі залишились Беньямін Вербіч та Ігор Харатін. Команди обмінялись голами у першому таймі: Шатка відкрив рахунок у зустрічі на 30 хвилині, а Рафа Лопеш перед перервою відновив паритет, замкнувши навіс Жозуе зі штрафного.
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