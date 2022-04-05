Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про важливість проведення благодійних матчів на підтримку ЗСУ. Перший товариський поєдинок відбудеться проти польської Легії.

"Матч із Легією – це важлива подія. Попри спортивну складову, ми говоримо про серйозну допомогу нашій країні, про привернення уваги до того, що відбувається в Україні, та ще одного дружнього кроку з польського боку.

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Від себе особисто та від усього футбольного клубу Динамо я дякую своїм колегам з Легії, а також усім, хто причетний до організації цього матчу. Упевнений, що це буде чудовий старт нашого великого турне, яке ще на крок наблизить Україну до перемоги", – цитує Суркіса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матч проти чинного чемпіона Польщі (12 квітня) стане для команди Мірчі Луческу першим з початку війни. Слідом за Динамо дозвіл покинути Україну й провести благодійне турне отримав Шахтар.

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