Півзахисники Шахтаря Педрінью та Марлон Гомес не хочуть, щоб їхня Батьківщина не була осторонь від того, що відбувається в Україні.

Через кілька днів у Ріо-де-Жанейро відбудеться 19-й саміт країн G-20. Педрінью і Марлон Гомес через пресу звернулися до президента Бразилії Лули да Сілви, щоб той не дав оминути увагою війну в Україні. Про це повідомляє РortalTela.

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"Якби я міг звернутися до Лули із одним проханням, то хотів би, щоб він включив питання про війну в Україні до порядку денного саміту G-20. Багато невинних людей вмирають. Він намагається говорити із обома сторонами, аби закріпити мир. Зустрічі відбуваються, але не завжди вдається дійти згоди, тим більше, що це не так просто. Нехай війна закінчиться, і ми зможемо жити нормально.

Шахтар надає нам повну безпеку, але жити далеко від родини в умовах війни складно. Рідні намагаються зрозуміти, що ми багато від чого відмовляємося зараз, аби краще почуватися в майбутньому", – сказав Педрінью.

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