Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про те, як постраждали гравці його команди під час одного з обстрілів Києва.

"Пропущений гол наприкінці матчу – це розконцентрація? Ні, це індивідуальна помилка захисника, який дуже гарний матч провів, мав дуже чудовий вигляд. Коли він пішов у цей обіграш, ми всі там кричали, ми всі на ейфорії вже були, а коли стався гол: "Навіщо ти це зробив?" Ми також непослідовні були, виходить. Тож ми всі його підтримали.

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Користуючись нагодою, хочу подякувати своїм легіонерам. Була велика проблема у нас під час підготовки до гри в тому, що всі наші легіонери живуть у ЖК Республіка. Деякі постраждали, а деякі побачили цей жах. Ви розумієте, що це не їхня війна, і вони побачили це, смерть, яка була поруч з ними. Вони знайшли мужність вийти сьогодні усі, хто грав у основному складі або вийшов на заміну. Тож їм велика подяка, що вони дуже поважно поставилися до своєї команди, знайшли мужність, знайшли сили зіграти емоційно.

Тому що після вчорашнього дня вони не тренувалися взагалі, не було ні теорії, нічого, ми дали їм спокій. Так що велика подяка їм. Вони в нас дуже виховані, дуже, можна сказати, правильні легіонери. Це дуже велика рідкість у командах, щоб така кількість легіонерів – і вони всі були порядні.

Була додаткова мотивація випустити їх? Більшість зіграли в основному складі, але в них є капітан їхній Гагнідзе. Він сьогодні мав слово, він мотивував команду, мотивував легіонерів англійською мовою. Дуже чудова промова була, такий запал був. Команда вийшла дуже сильно змотивована, і українці підтримали легіонерів", – поділився Костишин у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок атаки Росії постраждав ЖК Республіка в Голосіївському районі Києва.

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