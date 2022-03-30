Бразилець після початку повномасштабної війни в Україні був змушений тікати на батьківщину. Зрештою, 18-річний форвард не сидітиме без ігрової практики.

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Гільєрме Сміт на правах оренди до кінця сезону перебрався в Брагу, повідомляє Globo. Однак в португальському клубі він не гратиме за основну команду. Бразилець буде займатися з колективом U-23. Не виключено, що влітку клуби спробують узгодити повноцінний трансфер.

Нагадаємо, що Гільєрме Сміт перебрався у Зорю влітку минулого року, де також грав переважно за молодіжку. У складі команди Віктора Скрипника юний бразилець провів лише годину ігрового часу в матчі Кубка України проти львівського Руха (2:0).

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