ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ Легіонер-втікач Динамо не поїде на зимові збори Андерлехта 12:23 - Посилання скопійовано Джастін Лонвейк / Photo News Півзахисник Андерлехта Джастін Лонвейк, права на якого належать Динамо, в Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Бельгія показати приховати Вам може бути цікавим: "Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після голу Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ 12:00 104 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter