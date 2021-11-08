"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного із гравців Динамо. То був 14-й номер (Карлос де Пена – прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо, 10-й номер (Микола Шапаренко – прим.), сказав мені російською мовою образливе слово "чорний".

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Під час матчу я не став нічого робити та відповідати на образи, а сфокусувався на грі. А після матчу я підійшов і доповів арбітру. Він підтвердив, що чув расистські вигуки. Сподіваюся на адекватну реакцію", – розповів Рангель у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Ворскла здолала Динамо, завдавши киянам першої поразки в чемпіонаті. Перший гол полтавців на 34 хвилині забив саме Рангель.

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