"Попри те, що в Україні йде війна, мені сподобалося у вашій країні. Де продовжу кар'єру, поки не знаю.

Ворскла оголосила про відхід чотирьох іменитих легіонерів

Я вдячний полтавському клубу за все і бажаю йому тільки успіхів. Хоча змушений визнати: деякі співробітники Ворскли ставилися до іноземців не дуже добре, без поваги. Це було неприємно. Коли ти відчуваєш підтримку, справи на полі точно йдуть краще", – сказав Феліпе у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 28-річний бразилець приєднався до полтавців з місцевого Новорізонтіно у 2022 році у статусі вільного агента. Минулого сезону провів за Ворсклу 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

До слова, окрім Феліпе команду покинули ще три легіонери – бразильський оборонець Тіаго Сантана, ганський півзахисник Наджееб Якубу та албанський хавбек Ардіт Толі. У всіх них закінчились терміни контрактів.

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