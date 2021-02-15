"Я з Гани, але хочу грати за збірну України. Хочу бути першим темношкірим гравцем. Якщо є така можливість, то я, звичайно, згоден. Я просто хочу.

Легіонер Ворскли допоміг жителям африканського міста – усміхнені діти та вдячні батьки

Мені в Україні подобається. Це мій другий дім, а Гана – дім, де я виріс. Я погоджусь, якщо мене покличуть за три роки. Шляху назад немає", – сказав Якубу Youtoube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, Наджееб раніше грав за молодіжну збірну Гани U-17 та викликався у U-20. У поточному сезоні оборонець провів 14 матчів за Ворсклу у всіх турнірах.

Рух у напруженому матчі втратив перемогу над Ворсклою – Цітаішвілі голом дебютував за полтавців