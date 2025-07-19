Самсон Ієде покинув українську Прем’єр-лігу та підписав угоду з сербським клубом Нові-Пазар, який за підсумками сезону 2024/25 посів третє місце в чемпіонаті Сербії, повідомляє прес-служба клубу.

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Тепер Ієде матиме змогу виступати не лише в національній першості Сербії, а й спробувати свої сили в єврокубках. Нові-Пазар пробився до Ліги конференцій і вже у другому кваліфікаційному раунді зустрінеться з польською Ягеллонією (матчі відбудуться 24 та 31 липня).

Ієде приєднався до Ворскли у липні минулого року з норвезького Хорсенсу за 300 тисяч євро. У сезоні 2024/25 він зіграв 29 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та відзначився 2 асистами.

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