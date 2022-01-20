"Прилетівши до київського аеропорту, я проїхав три години до свого міста і побачив на вулиці солдатів. Я такого ніколи не бачив, тому що зазвичай не їжджу цим маршрутом, але біля аеропорту бачив багато солдатів.

Брати Тіллі прагнуть знову грати в Росії

Ми почали розпитувати українців, чи правда, що може початися війна, але вони кажуть, що нічого не буде. Кажуть, якщо Росія нападе на Україну, це може спровокувати світову війну, бо втрутяться США. Але це правда, що у Харкові, неподалік мого міста, є солдати.

У мене є друг в Зеніті, я запитав у нього, що пишуть у російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що на кордоні з Україною є російські солдати, але вони планують напасти на певний регіон, і, на жаль, моє місто (Полтава – прим.) перебуває в ньому. Ми ніколи не знаємо, що може чи не може статися.

Було місто, куди ми їздили грати черговий матч, але точної його назви я не пам'ятаю. Воно було все зруйноване. Побачивши таке, вам стане сумно. Ми приїхали, потренувалися, швидко повернулися до готелю, зіграли матч та відбули до Полтави. Якщо говорити про більш віддалені міста, деякі з них руйнуються і повільно вмирають. Українці казали мені, що у Донецьку щодня гинуть солдати, що війна триває. І Шахтар не думає повертатись туди.

Нам, гравцям, цікаво, що клуб зробить із нашими контрактами, якщо розпочнеться війна. Українці кажуть, що ми втратимо наші договори і нас відправлять назад до наших країн. Це породжує сумніви, недовіру, але треба подивитися, як країна витримає цю ситуацію", – цитує Рангеля UOL Esporte.

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