Ганський оборонець Ворскли під час зимової паузи в Прем'єр-лізі вирушив на батьківщину та зробив добру справу.

Додо несподівано придбав одяг кільком бразильським дітям – вчинок дня

Наджееб Якубу допоміг жителям одного з міст – він привіз їм воду, їжу та інші необхідні речі. "Кожен схід сонця – це запрошення встати і прикрасити чийсь день", – гарно прокоментував свій вчинок ганець, опублікувавши фото у Facebook.

До слова, Якубу разом з Ворсклою завершили першу частину сезону УПЛ на 5 сходинці. Наджееб посприяв позитивному результату – у його активі 12 матчів, але нуль результативних дій.

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