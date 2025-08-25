Корінтіанс переграв Васко да Гаму (3:2) у 21 турі чемпіонату Бразилії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, 21-й тур

Васко да Гама – Корінтіанс – 2:3

Голи: Вегетті, 59 (пенальті), Раян, 90+6 – Майкон, 21, Негао, 69, Густаво Енріке, 85

Бразилець Майкон, що грає в Корінтіансі на правах оренди з Шахтаря, забитим м’ячем поклав старт переможному поєдинку своєї команди проти Васко да Гами. Майкон в дотик замкнув простріл з лівого флангу, відкривши рахунок на 21-й хвилині матчу. Зрештою, матч завершився перемогою Корінтіанса 3:2.

Нагадаємо, що Майкон раніше заявляв, що не повернеться в Україну – це вже четверта поспіль оренда бразильського легіонера "гірників". Зазначимо, що це перший гол Майкона за Корінтіанс у 24 поєдинках цього сезону.

