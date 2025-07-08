Алаа Грам потрапив до сфери інтересів Аль-Ахлі з Каїра, повідомляє La Presse de Tunisie.

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За інформацією джерела, клуб із Єгипту розглядає 23-річного тунісця як потенційну заміну марокканському захиснику Ашрафу Дарі, який близький до відходу.

Нагадаємо, що Грам приєднався до донецького клубу влітку 2023 року і має чинний контракт до середини 2029-го. У сезоні 2024/25 футболіст провів 13 поєдинків у складі гірників.

До слова, Аль-Ахлі завершив внутрішній сезон на першому місці, здобувши титул чемпіона Єгипту. На клубному чемпіонаті світу 2025 команда виступила менш успішно – вилетіла ще на груповому етапі, фінішувавши останньою в своєму квартеті з двома очками.

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