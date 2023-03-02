Легіонер Шахтаря з 3 голами за 86 хвилин претендує на звання гравця місяця в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга оголосила номінантів на найкращого гравця за підсумками лютого.
Традиційне голосування триватиме до 6 березня і визначить переможця серед 6 наступних кандидатів:
– форвард Келечі Іхеаначо (Лестер, 2 голи та 3 асисти у 4 матчах);
– голкіпер Бернд Лєно (Фулхем, 3 "сухі" матчі, 11 сейвів);
– форвард Маркус Рашфорд (МЮ, 5 голів у 4 матчах);
– захисник Емерсон Роял (Тоттенхем, 1 гол, 3 "сухі" матчі з 4);
– хавбек Манор Соломон (Фулхем, 3 голи за 86 хвилин на полі);
– форвард Оллі Воткінс (Астон Вілла, 4 голи у 4 матчах).
Нагадаємо, за підсумками січня найкращим визнали того-таки Рашфорда, який і зараз вважається одним з фаворитів на нагороду.
Кубок Англії: Лестер був освистаний, Соломон вивів Фулхем у наступний раунд