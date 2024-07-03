Аль-Айн в соцмережах повідомив про підписання бразильського захисника Марлон.

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Контракт розрахований на 2 роки. За інформацією Transfermarkt, бразилець покинув Шахтар безкоштовно. Варто зазначити, що Сергій Ребров очолював Аль-Айн з 2021 по 2023 роки, а Ярмоленко виступав за команду з ОАЕ з 2022 по 2023 роки. Через війну в Україні Марлон виступав за італійську Монцу та бразильський Флуміненсе на правах оренди.

Додамо, що захисник свого часу виступав за другу команду Барселони, а в Сассуоло перейшов із "блаугранас" за 12 млн євро (хоча за основну команду каталонців зіграв лише 3 матчі). У складі Шахтаря Марлон провів 22 поєдинки, в яких не відзначався результативними діями.

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