Форвард Шахтаря забив 6 голів у ворота Карпат – відео шоу найкращого бомбардира сезону з нереальними цифрами
Нападник Шахтаря Мохамаду Канте вразив фанатів шаленою результативністю.
Справжнє шоу подарував молодіжній команді Шахтаря талановитий нападник 18-річний Мохамаду Канте.
У матчі проти Карпат U-19 форвард продемонстрував неймовірну результативність, оформивши гекса-трик та фактично вирішивши долю зустрічі.
Завдяки блискучій грі Канте Шахтар U19 здобув впевнену перемогу над Карпатами U-19. Наступний поєдинок Шахтаря U-19 відбудеться 30 серпня проти Олександрії U-19.
Нагадаємо, що Мохамаду приєднався до Шахтаря в липні 2025 року. У новому сезоні Канте загалом наколотив уже 8 м'ячів за 3 тури – жодного з пенальті! Найближчі переслідувачі мають по 3 влучання.
