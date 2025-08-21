Справжнє шоу подарував молодіжній команді Шахтаря талановитий нападник 18-річний Мохамаду Канте.

У матчі проти Карпат U-19 форвард продемонстрував неймовірну результативність, оформивши гекса-трик та фактично вирішивши долю зустрічі.

Завдяки блискучій грі Канте Шахтар U19 здобув впевнену перемогу над Карпатами U-19. Наступний поєдинок Шахтаря U-19 відбудеться 30 серпня проти Олександрії U-19.

Нагадаємо, що Мохамаду приєднався до Шахтаря в липні 2025 року. У новому сезоні Канте загалом наколотив уже 8 м'ячів за 3 тури – жодного з пенальті! Найближчі переслідувачі мають по 3 влучання.

