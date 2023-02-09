Півзахисник Атлетіко Мінейро Педрінью, права на якого належать Шахтарю, не має наміру повертатись до Європи.

Шахтар та Атлетіко Мінейро ведуть перемовини щодо продовження оренди Педрінью до грудня 2023 року, повідомляє Goal Brazil.

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Наразі гравець категорично відмовляється покидати Бразилію. Зокрема, Педрінью відхилив пропозицію французького Лілля. Існує невелика вірогідність переходу хавбека в Атлетіко Мінейро, але для цього представники бразильця намагаються домовитись з Шахтарем щодо зниження вартості. Річ у тім, що бразильський клуб має фінансові труднощі.

Зауважимо, що оренда Педрінью розрахована до червня 2023 року, але футболіст далеко не є гравцем основного складу – всього 224 хвилини у 8 матчах за бразильський колектив.

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