Легіонер Шахтаря розповів про свої спроби вчити українську – з борщем вийшло фіаско
Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі зізнався, як долає мовний бар'єр.
– Щойно я приїхав, було неймовірно те, як ми розумілися. Згодом я став намагатися використовувати українські слова. Хоч часом це буває кумедно, але досі важко. Сподіваюсь, настане день, коли ми зможемо розумітися ще краще.
– Тобто українську вивчаєш?
– Трохи, по змозі.
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– Тоді наступне інтерв'ю пишемо українською, домовились?
– Побачимо (сміється).
– Вже є улюблені українські страви?
– Перепрошую, але, здається, вона називається "червоний суп". Зараз важко пригадати.
– Так, борщ всі полюбляють, – ведуча Ольга Каленчук підказала Келсі у випуску програми Один на один.
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