– Щойно я приїхав, було неймовірно те, як ми розумілися. Згодом я став намагатися використовувати українські слова. Хоч часом це буває кумедно, але досі важко. Сподіваюсь, настане день, коли ми зможемо розумітися ще краще.

– Тобто українську вивчаєш?

– Трохи, по змозі.

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– Тоді наступне інтерв'ю пишемо українською, домовились?

– Побачимо (сміється).

– Вже є улюблені українські страви?

– Перепрошую, але, здається, вона називається "червоний суп". Зараз важко пригадати.

– Так, борщ всі полюбляють, – ведуча Ольга Каленчук підказала Келсі у випуску програми Один на один.

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