Легіонер Шахтаря продовжує вражати Англію, а партнер забив з 30 метрів: відеоогляд матчу Фулхем – Лідс – 2:0
08:59 - Читать на русском
Фулхем пройшов Лідс на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Фулхем виграв матч, забивши розкішні голи в кожному з таймів. До перерви Палінья перехопив м'яч і другим дотиком вгамселив у ворота з 28-30 метрів.
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Не пішов без гола і Манор Соломон, який належить Шахтарю та влітку ще може принести "гірникам" дохід. Ізраїльтянин забивав у 3 матчах АПЛ поспіль, а тепер продовжив серію в Кубку. Вінгер Фулхема вже звично змістився з лівого флангу і закрутив м'яч під дальню стійку – 2:0.
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