Фулхем виграв матч, забивши розкішні голи в кожному з таймів. До перерви Палінья перехопив м'яч і другим дотиком вгамселив у ворота з 28-30 метрів.

Кубок Англії: Лестер був освистаний, Соломон вивів Фулхем у наступний раунд

Не пішов без гола і Манор Соломон, який належить Шахтарю та влітку ще може принести "гірникам" дохід. Ізраїльтянин забивав у 3 матчах АПЛ поспіль, а тепер продовжив серію в Кубку. Вінгер Фулхема вже звично змістився з лівого флангу і закрутив м'яч під дальню стійку – 2:0.