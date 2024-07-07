Шахтар офіційно оголосив про повернення 26-річного бразильського вінгера Педрінью. Бразилець приєднався до команди під час зборів, які "гірники" проводять у Словенії.

Легіонер Шахтаря попрощався зі своїм клубом – раніше "гірники" оголосили про його повернення в Україну

Протягом двох останніх років бразилець виступав за Атлетіко Мінейро на правах оренди. Ще на початку лютого Шахтар оголосив, що Педрінью влітку знову стане частиною донецької команди.

До слова, "гірники" придбали Педрінью у Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. Півзахисник встиг відіграти у складі Шахтаря всього 19 матчів, оформивши 4 голи та 3 асисти. Після початку повномасштабного вторгнення Педрінью скористався правилом ФІФА і вирушив у оренду до Атлетіко Мінейро. Шахтарю вдалося вмовити легіонера повернутись, продовживши контракт ще на 3 роки.