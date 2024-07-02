Протягом двох останніх років бразилець виступав за Атлетіко Мінейро на правах оренди. Ще на початку лютого Шахтар оголосив, що Педрінью влітку знову стане частиною донецької команди.

Шахтар поверне 18-мільйонного легіонера в чудовій формі – дубль бразильця допоміг виграти групу Кубка Лібертадорес

Напередодні завершилася угода гравця з Атлетіко Мінейро, і він зворушливо попрощався з клубом у своєму Instagram: "Залишаю це відео на знак подяки та моєї тотальної поваги та захоплення Атлетіко, цим клубом, який так добре прийняв мене, директорами, тренерами, уболівальниками та друзями, яких я отримав за цей час. Бажаю вам досягти великих звершень, адже це велика команда. Я завжди буду серед ваших уболівальників. Дякую".

До слова, "гірники" придбали Педрінью у Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро – більше платили тільки за Бернарда. Півзахисник встиг відіграти у складі Шахтаря всього 19 матчів, оформивши 4 голи та 3 асисти. Після початку повномасштабного вторгнення Педрінью скористався правилом ФІФА і вирушив у оренду до Атлетіко Мінейро. Шахтарю вдалося вмовити легіонера повернутись, продовживши контракт ще на 3 роки.