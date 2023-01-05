Півзахисник Корінтіанса Майкон, права на якого належать Шахтарю, залишиться в бразильському клубі.

Корінтіанс на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб домовився з Шахтарем про продовження орендної угоди з Майконом.

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Бразилець продовжить виступи на батьківщині до кінця 2023 року. Донеччани отримають 500 тисяч євро, а бразильський колектив матиме першочергове право викупу (точна сума поки невідома). Цей пункт передбачає, що якщо Шахтар прийме пропозицію від іншого клубу, то "тімау" зможуть першими викупити хавбека, якщо запропонують таку ж суму.

Контракт Майкона зі "гірниками" розрахований до кінця 2025 року. У Корінтіансі гравець став основним – 26 матчів у всіх турнірах та два голи.

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