Захисник Шахтаря Вітао офіційно покинув Шахтар. Про це 24-річний оборонець повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Бразилець перейшов у донецьку команду з Палмейраса у вересні 2019 року за 4 млн євро (32 матчі без результативних дій). Після початку повномасштабного вторгнення росіян покинув Україну, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів, і приєднався до Інтернасьйонала на правах оренди. Там дочекався завершення контракту і напередодні підписав з "колорадос" повноцінний контракт у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

"Спасибі Шахтарю і всім, хто найкращим чином мене прийняв у команді. Був дуже радий захищати ці кольори. Тепер офіційно завершую цей цикл з упевненістю, що старався щосили й викладався щоразу, коли був на полі. Попереду чекають гарні речі", – написав Вітао у своїй соцмережі.

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