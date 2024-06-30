Захисник Шахтаря Марлон, який виступає за Флуміненсе на правах оренди, може залишитись у Бразилії ще на один сезон.

Флуміненсе веде перемовини з Шахтарем щодо продовження орендної угоди Марлона, повідомляє Terra.

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Наразі його контракт з Флуміненсе розрахований до 30 червня. "Трикольорні" хочуть домовитись із "гірниками", аби продовжити співпрацю з Марлоном безкоштовно, а також знизити зарплату захиснику. Додамо, що бразилець покинув розташування Шахтаря з початком війни в Україні, скориставшись правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам підписувати контракт з іншим клубом.

У поточному сезоні Марлон відіграв за Флуміненсе 9 поєдинків в усіх офіційних турнірах: без результативних дій. Разом зі своїм новим клубом бразилець встиг виграти Копа Лібертадорес минулого року.

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