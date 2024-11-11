"Безумовно, гра видалася складною. Нам довелося справді гарно попрацювати, з погляду як командних, так і персональних дій на полі. Радий, що ми змогли конвертувати всі наші зусилля в гарний результат для команди.

Перший гол Кевіна у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 3:1

Нам трохи бракувало концентрації в першій половині зустрічі, і ми за це поплатилися. Однак найважливіше те, що цей момент став для нас емоційним фактором, який, як холодний душ, повернув нас до тієї ролі, яку ми завжди прагнемо виконувати на полі – домінувати та активно діяти в атаці.

Під час обіду ми пожартували, що якщо я заб'ю, то виконаю сальто через спину. На щастя, це сталося, і думаю, що незабаром друзі побачать, як я виконую сальто назад", – цитує Кевіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, 21-річний вінгер перейшов у Шахтар у січні 2024 року з Палмейраса за 12 млн євро і підписав з донеччанами контракт до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює його в 12 млн євро.

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