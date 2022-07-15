"У нього давно не було ігрової практики, але він наполегливо тренувався вдома, підтримував форму з Крістал Пелас. Його мама питала нас, навіщо ми їдемо туди, де йде війна. Вона дуже хвилюється. Його друзі вважають, що він збожеволів. Але Вів сказав, що якщо покине Львів зараз, то зрадить свій клуб. Я зателефонував його мамі через відеозв'язок і переконав, що у Львові безпечно.

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Тренувальна база у Винниках? Тут фантастична тренувальна база, подібного за життя я ще не бачив. Можливо, у Манчестер Сіті чи Челсі є щось схоже. Це чудове місце. Щасливий, що мій син може тут тренуватися та розвиватися", – поділився Віктор Соломон-Отабор, батько хавбека, у інтерв'ю прес-службі Руху.

Нагадаємо, Соломон-Отабор став першим англійцем в історії львівського клубу, приєднавшись до клубу взимку 2021 року. Початок повномасштабної війни з росіянами завадив йому дебютувати за команду.

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