Легіонер Руха звинуватив арбітра в расизмі

Гравець Руха Ернест Антві залишився обуреним діями рефері матчу 1/16 фіналу Кубка України проти Маріуполя (0:1).

Ернест Антві вийшов на поле на заміну у другому таймі, але зіграв недовго. Арбітр Дмитро Кривушкін показав легіонеру червону картку за фол проти захисника Маріуполя.

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"Це довбаний расизм. Це расизм. Ти расист?", – звернувся Ернест до головного арбітра.

Нагадаємо, після поєдинку розчарований був також президент Руха Григорій Козловський, який теж не поліз за словом в кишеню, коментуючи дії рефері у поєдинку.

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