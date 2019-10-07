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Легіонер Руха звинуватив арбітра в расизмі

17:35 227 Читать на русском
Легіонер Руха звинуватив арбітра в расизмі
Ернест Антві (в центрі) / Фото ФК Рух

Гравець Руха Ернест Антві залишився обуреним діями рефері матчу 1/16 фіналу Кубка України проти Маріуполя (0:1).

 

Ернест Антві вийшов на поле на заміну у другому таймі, але зіграв недовго. Арбітр Дмитро Кривушкін показав легіонеру червону картку за фол проти захисника Маріуполя.

Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України

"Це довбаний расизм. Це расизм. Ти расист?", – звернувся Ернест до головного арбітра.

Нагадаємо, після поєдинку розчарований був також президент Руха Григорій Козловський, який теж не поліз за словом в кишеню, коментуючи дії рефері у поєдинку.

"Суддя – пі***ас", – Козловський оцінив "донецький" арбітраж у матчі Руха проти Маріуполя

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Теги
Расизм у футболі Кубок України Арбітри Рух Рух Ернест Антві Ернест Антві Рух - Маріуполь
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