Львівський клуб розпочав підготовку до нового сезону без одного зі своїх форвардів.

Нападник з Гамбії Бабукарр Фаал поки що не приєднався до команди, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, форвард не може повернутися до України через проблеми з візою. Терміни його повернення наразі невідомі.

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Водночас вже прибули два бразильські легіонери – Едсон і Клайвер. Обидва наразі працюють за індивідуальною програмою через пошкодження. У лазареті також залишаються Євген Пастух, Марко Сапуга та Денис Слюсар.

На перегляді в Русі зараз перебуває лише один потенційний новобранець – Іван Чабан із Карпат.

Нагадаємо, що Фаал перейшов у Рух із Орієнта 1919 під час зимового трансферного вікна за 50 тисяч євро. У другій частині минулого сезону африканський нападник провів 12 матчів, у яких відзначився трьома голами та однією результативною передачею.

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