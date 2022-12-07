У листопаді команда Мірчі Луческу провела 7 поєдинків в УПЛ (5 перемог і 2 мирові) та один у Лізі Європи, поступившись Фенербахче 0:2. Після кожної гри в Telegram проводилися опитування за найкращого гравця. Так сформувалась п'ятірка, яка бореться за головну нагороду листопада.

Довбик: СК Дніпро-1 не отримував ніяких преміальних за перемоги над Шахтарем та Динамо

Серед претендентів – голкіпер Георгій Бущан, півзахисники Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк та Віктор Циганков, а також форвард Владислав Ванат. Проголосувати можна за цим посиланням.

Динамо завершило літньо-осінню частину української Прем'єр-ліги на третій сходинці турнірної таблиці. Відставання від СК Дніпро-1, який є лідером, складає 5 залікових балів.