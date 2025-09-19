Ямайський вінгер Реналдо Сефас міг перебратися влітку до Металіста 1925, але обрав команду з країни-агресора.

Влітку Металіст 1925 розглядав кандидатуру 25-річного вінгера збірної Ямайки – Реналдо Сефаса, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

На той момент гравець був у статусі вільного агента, велися розмови щодо переходу, але зрештою до угоди не дійшло.

У підсумку футболіст отримав пропозицію від клубу з РФ – Парі Нижній Новгород. Ямайський гравець без довгих роздумів погодився переїхати в болотну державу. Додамо, що попереднім клубом Сефаса був Анкарагюджю з третьої ліги Туреччини.

