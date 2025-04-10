– Як ти почуваєшся в Україні?

– Почуваюся дуже щасливим, адже маю тут хороші можливості. Моя сім’я також щаслива тут. Ми любимо місцевих людей, кухню та культуру. В нас вже є кілька друзів-українців.

Зірки Шахтаря не буде в збірній України – чітка відповідь УАФ

– Ти вже вивчив українську мову?

– Я намагаюся. Ходжу зі своєю дружиною на уроки української мови. Ми намагаємося заговорити українською настільки швидко, наскільки це можливо, хоча це й щось нове для нас.

– Ти хотів би колись виступати за національну збірну України, як Марлос?

– Чому ні? Нічого не можу виключати. Я був би задоволений, якби це відбулося у майбутньому. Мені дуже подобається країна.

– Найбільшими бразильськими традиціями в Україні славиться Шахтар. Ти хотів би опинитися там?

– Сьогодні я сконцентрований на Поліссі, якому хочу допомогти стати найкращою командою України. В мене хороші відносини з бразильцями Шахтаря, але нині я з Поліссям, – поділився Віалле в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 22-річний бразильський захисник приєднався до Полісся минулого літа, загалом провів за житомирян 18 матчів, результативними діями не відзначався.

"Вийдемо в Лігу А напряму": Грозний – про рівень збірної України, ключову помилку Ярмолюка і заміни Реброва