Бразильський захисник Полісся Лукас Тейлор отримав складне пошкодження у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Санта-Коломи (1:2).

30-річний бразилець вийшов на заміну в перерві гри єврокубка, однак вже за 20 хвилин залишив поле через травму. Після детального обстеження лікарі підтвердили пошкодження зв’язок, що вимагало оперативного втручання, повідомляє прес-служба Полісся.

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27 липня Тейлор успішно переніс операцію у Києві. За прогнозами лікарів, гравець пропустить від 6 до 8 місяців задля повного відновлення.

Нагадаємо, Полісся поступилося андоррській Санта-Коломі у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Друга гра між командами відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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