Легіонер Металіста перебрався в Японію, не зігравши за харків'ян жодної офіційної секунди
Бразильський вінгер Паулінью Бойя продовжить кар'єру в японському Кіото Санга.
Металіст віддав 24-річного вінгера в оренду 13-й команді J-ліги. Угода розрахована до кінця 2022 року, повідомляє офіційний сайт японського клубу.
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Взимку харківський клуб заплатив за Паулінью 1,6 млн євро, але Бойя не встиг зіграти жодного офіційного матчу в чемпіонаті України, вийшовши на поле лише в кількох спарингах на зборах у Туреччині.
Це вже друга оренда футболіста "жовто-синіх" за останні півроку. Після початку повномасштабної війни в Україні бразилець повернувся на батьківщину, приєднавшись на правах оренди до Амеріки. Тепер легіонер харків'ян продовжить кар'єру в складі Кіото Санга.
Угода Паулінью з Металістом чинна до 30 червня 2024-го.
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