Вінгер харків'ян Арі Моура зазнав важкої травми у матчі 6-го туру УПЛ проти Полтави (2:0).

Арі Моура пропустить близько півроку через травму, отриману в матчі з Полтавою, повідомляє прес-служба Металіста 1925. Бразилець пройшов обстеження, за підсумками якого у нього діагностували розрив меніска лівого колінного суглоба.

"Наразі футболіст перебуває під наглядом медичного штабу. Операція запланована на четвер у Німеччині. За попередніми оцінками лікарів, орієнтовний термін відновлення становить 4–5 місяців", – йдеться у повідомленні харківського клубу.

До слова, в поточному сезоні Моура провів 7 матчів за Металіст 1925, результативними діями не відзначався. Наразі харків'яни з 11 очками посідають 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

