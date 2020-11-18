Бразильський хавбек Львова Шина розповів про проблеми, з якими зіткнувся після приїзду в Україну.

"Як тільки я приїхав до Львова, було справді важко, адже такої холодної погоди у Бразилії дійсно не знайдеш. Втім, зараз я вже добре знаю, чого чекати та відповідно добре пристосовний до кліматичних умов.

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Найважче в адаптації? Про одне я вже зазначив у попередній відповіді, а друге – це мова. Португальська та українська кардинально відрізняються. Попри те, що у клубі є перекладач, який доносить бразильським виконавцям слова тренера, у побуті інколи бувало важко. Втім, усе поступово", – цитує Шину офіційний сайт Львова.

Зауважимо, після 9-ти турів Львів йде останнім у турнірній таблиці, маючи поєдинок у запасі. У поточному сезоні Шина відіграв 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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