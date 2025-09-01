Легіонер Кривбаса відмовився переходити до європейської команди, попри згоду клубів
Кмерунський захисник Кривбаса Іван Дібанго міг продовжити кар'єру в Данії.
Як стало відомо Футбол 24, Віборг намагався підписати оборонця Кривбаса Івана Дібанго.
Втім, сам гравець відмовився від переходу до данської команди, попри те, що клуби досягнули згоди в ключових моментах. Наразі Дібанго відновлюється від травми коліна, якої він зазнав наприкінці минулого сезону.
Нагадаємо, що камерунець виступає за Кривбас з літа 2022 року. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Дібанго у 1,5 млн євро.
