Вінгер Кривбаса Хосе Флорес зіштовхнувся з бюрократичними проблемами, через які його досі офіційно не презентували.

Про перехід Флореса до Кривбаса повідомили ще на початку липня, але криворіжці так і не оголосили про перехід гравця. Пов'язано це із візовими проблемами, повідомляє Inside UPL.

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Зазначається, що 21-річний болівієць очікує на отримання візи та готує в'їзд через одну з європейських країн. Як правило, віза оформлюється за 4-15 робочих днів, хоча в окремих випадках можливі затримки. Планується, що Флорес зможе приєднатись до команди перед стартом УПЛ, якщо не виникнуть форс-мажорні обставини. Наразі гравець підтримує форму, тренуючись за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Хосе Флорес – вихованець академії Тауїчі. У Стронгест перейшов у березні 2020 року. Відправлявся в оренду в місцевий Ройяль Парі. У 2025 році зіграв за Стронест 8 матчів, у яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його в 375 тисяч євро.

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