Форвард Кривбаса Даніель Соса став героєм у матчі кваліфікації Кубка африканських націй, в якому Нігер переміг Судан (4:0).

Кубок африканський націй 2025, кваліфікація

Нігер – Судан – 4:0

Голи: Соса, 6, 45+3 (пен.), Умару, 29, Бадамассі, 51

Кривбас зіграє благодійний матч за оригінальними правилами – вболівальники зможуть впливати на хід гри за донати

Соса провів весь матч на полі і вже на 6-й хвилині відкрив рахунок, ефектно зігравши на випередження після прострілу з флангу. На середину першого тайму господарі подвоїли свою перевагу, а перед перервою Даніель реалізував пенальті, оформивши дубль. На початку другої половини гри Нігер забив ще один гол, встановивши остаточний рахунок матчу на рівні 4:0.

Завдяки перемозі національна команда Соси зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини Кубка африканських націй 2025 року.

Колос та Кривбас вперше розписали нічию – джокер Вернидуба спрацював за 59 секунд, дебютний гол легіонера